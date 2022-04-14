Clore AI (CLORE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Clore AI (CLORE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Clore AI (CLORE) Informatie Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis. Officiële website: https://www.clore.ai Whitepaper: https://clore.ai/assets/pdf/Proof%20Of%20Holding.pdf Block explorer: https://clore.cryptoscope.io/

Clore AI (CLORE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Clore AI (CLORE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.49M Totale voorraad: $ 591.41M Circulerende voorraad: $ 591.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.47M Hoogste ooit: $ 0.45 Laagste ooit: $ 0.002873471608704941 Huidige prijs: $ 0.01267

Clore AI (CLORE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Clore AI (CLORE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CLORE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CLORE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CLORE begrijpt, kun je de live prijs van CLORE token verkennen!

