Manchester City Fan (CITY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Manchester City Fan (CITY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Manchester City Fan (CITY) Informatie $CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token. $CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token. Officiële website: https://www.socios.com Block explorer: https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79 Koop nu CITY!

Manchester City Fan (CITY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Manchester City Fan (CITY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.86M $ 10.86M $ 10.86M Totale voorraad: $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M Circulerende voorraad: $ 11.37M $ 11.37M $ 11.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.86M $ 18.86M $ 18.86M Hoogste ooit: $ 7.813 $ 7.813 $ 7.813 Laagste ooit: $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 Huidige prijs: $ 0.9555 $ 0.9555 $ 0.9555 Meer informatie over Manchester City Fan (CITY) prijs

Manchester City Fan (CITY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Manchester City Fan (CITY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CITY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CITY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CITY begrijpt, kun je de live prijs van CITY token verkennen!

Hoe koop je CITY? Wil je Manchester City Fan (CITY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CITY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CITY koopt op MEXC!

Manchester City Fan (CITY) Prijsgeschiedenis Door de CITY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CITY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CITY Wil je weten waar je CITY naartoe gaat? Onze CITY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CITY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!