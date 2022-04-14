CHR (CHR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CHR (CHR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CHR (CHR) Informatie Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

Officiële website: https://chromia.com/ Whitepaper: https://chromia.com/documents/Chromia-_-Platform-white-paper2019.pdf Block explorer: https://explorer.chromia.com/Mainnet

CHR (CHR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CHR (CHR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Marktkapitalisatie: $ 73.24M Totale voorraad: $ 846.88M Circulerende voorraad: $ 846.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 84.58M Hoogste ooit: $ 0.3532 Laagste ooit: $ 0.00852539841207 Huidige prijs: $ 0.08648

CHR (CHR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CHR (CHR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHR begrijpt, kun je de live prijs van CHR token verkennen!

CHR (CHR) Prijsgeschiedenis Door de CHR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van CHR Wil je weten waar je CHR naartoe gaat? Onze CHR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

