Chimpzee (CHMPZ) Informatie Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth's natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change. Officiële website: https://www.chimpzee.io Whitepaper: https://chimpzee.io/assets/chimpzeeWhitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/address/0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD

Chimpzee (CHMPZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chimpzee (CHMPZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 863.80K $ 863.80K $ 863.80K Hoogste ooit: $ 0.000572 $ 0.000572 $ 0.000572 Laagste ooit: $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 Huidige prijs: $ 0.00004319 $ 0.00004319 $ 0.00004319 Meer informatie over Chimpzee (CHMPZ) prijs

Chimpzee (CHMPZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chimpzee (CHMPZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHMPZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHMPZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHMPZ begrijpt, kun je de live prijs van CHMPZ token verkennen!

