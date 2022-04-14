Cellframe (CELL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cellframe (CELL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cellframe (CELL) Informatie Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption. Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption. Officiële website: https://cellframe.net/ Whitepaper: https://cellframe.net/files/CllfrmWPbeta%20(1).pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x26c8afbbfe1ebaca03c2bb082e69d0476bffe099 Koop nu CELL!

Cellframe (CELL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cellframe (CELL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M Totale voorraad: $ 32.56M $ 32.56M $ 32.56M Circulerende voorraad: $ 28.60M $ 28.60M $ 28.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.93M $ 5.93M $ 5.93M Hoogste ooit: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Laagste ooit: $ 0.12761940186248863 $ 0.12761940186248863 $ 0.12761940186248863 Huidige prijs: $ 0.1958 $ 0.1958 $ 0.1958 Meer informatie over Cellframe (CELL) prijs

Cellframe (CELL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cellframe (CELL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CELL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CELL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CELL begrijpt, kun je de live prijs van CELL token verkennen!

Hoe koop je CELL? Wil je Cellframe (CELL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CELL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CELL koopt op MEXC!

Cellframe (CELL) Prijsgeschiedenis Door de CELL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CELL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CELL Wil je weten waar je CELL naartoe gaat? Onze CELL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CELL token!

