Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bitcoin Bam (BTCBAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bitcoin Bam (BTCBAM) Informatie Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Officiële website: https://www.btcbam.com/ Whitepaper: https://btcbam.com/whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce Koop nu BTCBAM!

Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bitcoin Bam (BTCBAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 470.88K $ 470.88K $ 470.88K Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 962.22K $ 962.22K $ 962.22K Hoogste ooit: $ 22 $ 22 $ 22 Laagste ooit: $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 Huidige prijs: $ 0.04582 $ 0.04582 $ 0.04582 Meer informatie over Bitcoin Bam (BTCBAM) prijs

Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bitcoin Bam (BTCBAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BTCBAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BTCBAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BTCBAM begrijpt, kun je de live prijs van BTCBAM token verkennen!

Hoe koop je BTCBAM? Wil je Bitcoin Bam (BTCBAM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BTCBAM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BTCBAM koopt op MEXC!

Bitcoin Bam (BTCBAM) Prijsgeschiedenis Door de BTCBAM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BTCBAM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BTCBAM Wil je weten waar je BTCBAM naartoe gaat? Onze BTCBAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BTCBAM token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!