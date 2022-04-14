BICONOMY (BICO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BICONOMY (BICO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BICONOMY (BICO) Informatie BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all. BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all. Officiële website: https://biconomy.io Whitepaper: https://docs.biconomy.io Block explorer: https://etherscan.com/token/0xf17e65822b568b3903685a7c9f496cf7656cc6c2

BICONOMY (BICO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BICONOMY (BICO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 91.71M $ 91.71M $ 91.71M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 983.19M $ 983.19M $ 983.19M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 93.28M $ 93.28M $ 93.28M Hoogste ooit: $ 15.17 $ 15.17 $ 15.17 Laagste ooit: $ 0.07711696572097328 $ 0.07711696572097328 $ 0.07711696572097328 Huidige prijs: $ 0.09328 $ 0.09328 $ 0.09328 Meer informatie over BICONOMY (BICO) prijs

BICONOMY (BICO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BICONOMY (BICO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BICO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BICO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BICO begrijpt, kun je de live prijs van BICO token verkennen!

