BEAM (BEAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BEAM (BEAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BEAM (BEAM) Informatie Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved. Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved. Officiële website: https://www.beam.mw/ Block explorer: https://explorer.beam.mw/ Koop nu BEAM!

BEAM (BEAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BEAM (BEAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Totale voorraad: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M Circulerende voorraad: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Hoogste ooit: $ 2.0772 $ 2.0772 $ 2.0772 Laagste ooit: $ 0.018501843100431303 $ 0.018501843100431303 $ 0.018501843100431303 Huidige prijs: $ 0.02272 $ 0.02272 $ 0.02272 Meer informatie over BEAM (BEAM) prijs

BEAM (BEAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BEAM (BEAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BEAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BEAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BEAM begrijpt, kun je de live prijs van BEAM token verkennen!

Hoe koop je BEAM? Wil je BEAM (BEAM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BEAM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BEAM koopt op MEXC!

BEAM (BEAM) Prijsgeschiedenis Door de BEAM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BEAM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BEAM Wil je weten waar je BEAM naartoe gaat? Onze BEAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BEAM token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!