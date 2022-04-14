BAT (BAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BAT (BAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BAT (BAT) Informatie The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads. The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads. Officiële website: https://basicattentiontoken.org/ Whitepaper: https://basicattentiontoken.org/BasicAttentionTokenWhitePaper-4.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/EPeUFDgHRxs9xxEPVaL6kfGQvCon7jmAWKVUHuux1Tpz

BAT (BAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BAT (BAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 217.32M $ 217.32M $ 217.32M Totale voorraad: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Circulerende voorraad: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 217.95M $ 217.95M $ 217.95M Hoogste ooit: $ 1.9224 $ 1.9224 $ 1.9224 Laagste ooit: $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 Huidige prijs: $ 0.1453 $ 0.1453 $ 0.1453 Meer informatie over BAT (BAT) prijs

BAT (BAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BAT (BAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BAT begrijpt, kun je de live prijs van BAT token verkennen!

