Based Labs (BASEDAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Based Labs (BASEDAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Based Labs (BASEDAI) Informatie BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs. Officiële website: getbased.ai Whitepaper: https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185

Based Labs (BASEDAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Based Labs (BASEDAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.10M Totale voorraad: $ 35.67M Circulerende voorraad: $ 34.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.44M Hoogste ooit: $ 9.58 Laagste ooit: $ 0.17269680196761764 Huidige prijs: $ 0.3208

Based Labs (BASEDAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Based Labs (BASEDAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BASEDAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BASEDAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BASEDAI begrijpt, kun je de live prijs van BASEDAI token verkennen!

Based Labs (BASEDAI) Prijsgeschiedenis Door de BASEDAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BASEDAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BASEDAI Wil je weten waar je BASEDAI naartoe gaat? Onze BASEDAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BASEDAI token!

