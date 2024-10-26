AdvertisingTimeTrace (ATT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AdvertisingTimeTrace (ATT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AdvertisingTimeTrace (ATT) Informatie Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe. Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe. Officiële website: https://www.attglobal.io/ Block explorer: https://polygonscan.com/address/0xcCCf7C6552437ab1504C384C6Ed4501dAa3a9aC6 Koop nu ATT!

AdvertisingTimeTrace (ATT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AdvertisingTimeTrace (ATT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.97M $ 31.97M $ 31.97M Totale voorraad: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Circulerende voorraad: $ 125.28M $ 125.28M $ 125.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 535.92M $ 535.92M $ 535.92M Hoogste ooit: $ 3 $ 3 $ 3 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.2552 $ 0.2552 $ 0.2552 Meer informatie over AdvertisingTimeTrace (ATT) prijs

AdvertisingTimeTrace (ATT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AdvertisingTimeTrace (ATT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ATT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ATT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ATT begrijpt, kun je de live prijs van ATT token verkennen!

Hoe koop je ATT? Wil je AdvertisingTimeTrace (ATT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ATT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ATT koopt op MEXC!

AdvertisingTimeTrace (ATT) Prijsgeschiedenis Door de ATT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ATT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ATT Wil je weten waar je ATT naartoe gaat? Onze ATT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ATT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!