ATT

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

NaamATT

PositieNo.

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0

Circulerende voorraad125,275,489

Maximale voorraad0

Totale voorraad2,100,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2024-10-26 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.2 USDT

Hoogste prijs ooit,

Laagste prijs,

Publieke blockchainMATIC

Sector

Sociale media

Disclaimer: De door verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.