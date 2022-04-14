Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Astro Armadillos (ASTROS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Astro Armadillos (ASTROS) Informatie Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes. Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes. Officiële website: https://astroarmadillos.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m Block explorer: https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62 Koop nu ASTROS!

Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Astro Armadillos (ASTROS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.57M Totale voorraad: $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 25.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.16M Hoogste ooit: $ 0.1249 Laagste ooit: $ 0.019778041816782114 Huidige prijs: $ 0.06159

Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Astro Armadillos (ASTROS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASTROS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASTROS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ASTROS begrijpt, kun je de live prijs van ASTROS token verkennen!

