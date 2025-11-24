LiveArt (ART) Tokenomie
LiveArt is the AI-powered RWAfi protocol unlocking the $10T market of investment-grade art, watches, cars, wine, and collectibles. By transforming blue-chip assets into liquid, programmable financial instruments, LiveArt makes cultural wealth tradeable on-chain. With a $200M+ asset pipeline, 13M+ connected wallets, and deployment across 17 chains, LiveArt fuses AI intelligence, DeFi liquidity, and real-world assets into the first platform where masterpieces become yield-generating, globally accessible financial products.
LiveArt (ART) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van LiveArt (ART) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal ART tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel ART tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van ART begrijpt, kun je de live prijs van ART token verkennen!
Hoe koop je ART?
Wil je LiveArt (ART) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ART te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.
LiveArt (ART) Prijsgeschiedenis
Door de ART prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.
Prijsvoorspelling van ART
Wil je weten waar je ART naartoe gaat? Onze ART prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
