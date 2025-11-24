ZooKeeper pris i dag

Sanntids ZooKeeper (ZOO) pris i dag er $ 0.00039164, med en 0.15% endring de siste 24 timene. Nåværende ZOO til USD konverteringssats er $ 0.00039164 per ZOO.

ZooKeeper rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 184,654, med en sirkulerende forsyning på 470.68M ZOO. I løpet av de siste 24 timene ZOO har den blitt handlet mellom $ 0.00037575(laveste) og $ 0.00039688 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.39793, mens tidenes laveste notering var $ 0.00035067.

Kortsiktig har ZOO beveget seg -0.25% i løpet av den siste timen og +1.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ZooKeeper (ZOO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 184.65K$ 184.65K $ 184.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 190.57K$ 190.57K $ 190.57K Opplagsforsyning 470.68M 470.68M 470.68M Total forsyning 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991

