Zoo pris i dag

Sanntids Zoo (ZOO) pris i dag er --, med en 4.54% endring de siste 24 timene. Nåværende ZOO til USD konverteringssats er -- per ZOO.

Zoo rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 62,332, med en sirkulerende forsyning på 264.08B ZOO. I løpet av de siste 24 timene ZOO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ZOO beveget seg -0.40% i løpet av den siste timen og +7.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Zoo (ZOO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 62.33K$ 62.33K $ 62.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 62.33K$ 62.33K $ 62.33K Opplagsforsyning 264.08B 264.08B 264.08B Total forsyning 264,084,737,391.0 264,084,737,391.0 264,084,737,391.0

Nåværende markedsverdi på Zoo er $ 62.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZOO er 264.08B, med en total tilgang på 264084737391.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.33K.