Zeus (SN18) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.15 $ 3.15 $ 3.15 24 timer lav $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 24 timer høy 24 timer lav $ 3.15$ 3.15 $ 3.15 24 timer høy $ 3.44$ 3.44 $ 3.44 All Time High $ 4.67$ 4.67 $ 4.67 Laveste pris $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) +7.23% Prisendring (7D) -18.96% Prisendring (7D) -18.96%

Zeus (SN18) sanntidsprisen er $3.4. I løpet av de siste 24 timene har SN18 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.15 og et toppnivå på $ 3.44, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN18 er $ 4.67, mens den rekordlave prisen er $ 1.12.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN18 endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, +7.23% over 24 timer og -18.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zeus (SN18) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.55M$ 8.55M $ 8.55M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.55M$ 8.55M $ 8.55M Opplagsforsyning 2.51M 2.51M 2.51M Total forsyning 2,506,142.790946464 2,506,142.790946464 2,506,142.790946464

Nåværende markedsverdi på Zeus er $ 8.55M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN18 er 2.51M, med en total tilgang på 2506142.790946464. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.55M.