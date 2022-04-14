Zenlink Network (ZLK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zenlink Network (ZLK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zenlink Network (ZLK) Informasjon Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules. Offisiell nettside: https://zenlink.pro/

Zenlink Network (ZLK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zenlink Network (ZLK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 90.72K $ 90.72K $ 90.72K Total forsyning: $ 71.41M $ 71.41M $ 71.41M Sirkulerende forsyning: $ 54.45M $ 54.45M $ 54.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 118.97K $ 118.97K $ 118.97K All-time high: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 All-Time Low: $ 0.00133491 $ 0.00133491 $ 0.00133491 Nåværende pris: $ 0.00166635 $ 0.00166635 $ 0.00166635

Zenlink Network (ZLK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zenlink Network (ZLK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZLK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZLK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZLKs tokenomics, kan du utforske ZLK tokenets livepris!

