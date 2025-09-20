Zenlink Network (ZLK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00167856 $ 0.00167856 $ 0.00167856 24 timer lav $ 0.00171422 $ 0.00171422 $ 0.00171422 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00167856$ 0.00167856 $ 0.00167856 24 timer høy $ 0.00171422$ 0.00171422 $ 0.00171422 All Time High $ 4.4$ 4.4 $ 4.4 Laveste pris $ 0.00133491$ 0.00133491 $ 0.00133491 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.59% Prisendring (7D) -20.78% Prisendring (7D) -20.78%

Zenlink Network (ZLK) sanntidsprisen er $0.00169892. I løpet av de siste 24 timene har ZLK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00167856 og et toppnivå på $ 0.00171422, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZLK er $ 4.4, mens den rekordlave prisen er $ 0.00133491.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZLK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.59% over 24 timer og -20.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zenlink Network (ZLK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 92.51K$ 92.51K $ 92.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 121.32K$ 121.32K $ 121.32K Opplagsforsyning 54.45M 54.45M 54.45M Total forsyning 71,409,945.0 71,409,945.0 71,409,945.0

Nåværende markedsverdi på Zenlink Network er $ 92.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZLK er 54.45M, med en total tilgang på 71409945.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 121.32K.