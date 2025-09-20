YodeSwap (YODE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00374785 $ 0.00374785 $ 0.00374785 24 timer lav $ 0.00379742 $ 0.00379742 $ 0.00379742 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00374785$ 0.00374785 $ 0.00374785 24 timer høy $ 0.00379742$ 0.00379742 $ 0.00379742 All Time High $ 13.76$ 13.76 $ 13.76 Laveste pris $ 0.00083665$ 0.00083665 $ 0.00083665 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.24% Prisendring (7D) -11.59% Prisendring (7D) -11.59%

YodeSwap (YODE) sanntidsprisen er $0.0037652. I løpet av de siste 24 timene har YODE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00374785 og et toppnivå på $ 0.00379742, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YODE er $ 13.76, mens den rekordlave prisen er $ 0.00083665.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YODE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og -11.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YodeSwap (YODE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.48K$ 37.48K $ 37.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.26K$ 41.26K $ 41.26K Opplagsforsyning 9.95M 9.95M 9.95M Total forsyning 10,957,736.97626481 10,957,736.97626481 10,957,736.97626481

Nåværende markedsverdi på YodeSwap er $ 37.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YODE er 9.95M, med en total tilgang på 10957736.97626481. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.26K.