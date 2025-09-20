Dagens YodeSwap livepris er 0.0037652 USD. Spor prisoppdateringer for YODE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YODE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens YodeSwap livepris er 0.0037652 USD. Spor prisoppdateringer for YODE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YODE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om YODE

YODE Prisinformasjon

YODE Offisiell nettside

YODE tokenomics

YODE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

YodeSwap Logo

YodeSwap Pris (YODE)

Ikke oppført

1 YODE til USD livepris:

$0.0037652
$0.0037652$0.0037652
+0.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
YodeSwap (YODE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:51:27 (UTC+8)

YodeSwap (YODE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00374785
$ 0.00374785$ 0.00374785
24 timer lav
$ 0.00379742
$ 0.00379742$ 0.00379742
24 timer høy

$ 0.00374785
$ 0.00374785$ 0.00374785

$ 0.00379742
$ 0.00379742$ 0.00379742

$ 13.76
$ 13.76$ 13.76

$ 0.00083665
$ 0.00083665$ 0.00083665

--

+0.24%

-11.59%

-11.59%

YodeSwap (YODE) sanntidsprisen er $0.0037652. I løpet av de siste 24 timene har YODE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00374785 og et toppnivå på $ 0.00379742, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YODE er $ 13.76, mens den rekordlave prisen er $ 0.00083665.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YODE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og -11.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YodeSwap (YODE) Markedsinformasjon

$ 37.48K
$ 37.48K$ 37.48K

--
----

$ 41.26K
$ 41.26K$ 41.26K

9.95M
9.95M 9.95M

10,957,736.97626481
10,957,736.97626481 10,957,736.97626481

Nåværende markedsverdi på YodeSwap er $ 37.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YODE er 9.95M, med en total tilgang på 10957736.97626481. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.26K.

YodeSwap (YODE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på YodeSwap til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på YodeSwap til USD ble $ +0.0006199288.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på YodeSwap til USD ble $ -0.0006766602.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på YodeSwap til USD ble $ +0.001614125947226681.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.24%
30 dager$ +0.0006199288+16.46%
60 dager$ -0.0006766602-17.97%
90 dager$ +0.001614125947226681+75.04%

Hva er YodeSwap (YODE)

Yodeswap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchanges (DEX) for the Dogechain Network.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

YodeSwap (YODE) Ressurs

Offisiell nettside

YodeSwap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil YodeSwap (YODE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine YodeSwap (YODE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for YodeSwap.

Sjekk YodeSwapprisprognosen nå!

YODE til lokale valutaer

YodeSwap (YODE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak YodeSwap (YODE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YODE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om YodeSwap (YODE)

Hvor mye er YodeSwap (YODE) verdt i dag?
Live YODE prisen i USD er 0.0037652 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YODE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YODE til USD er $ 0.0037652. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for YodeSwap?
Markedsverdien for YODE er $ 37.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YODE?
Den sirkulerende forsyningen av YODE er 9.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYODE ?
YODE oppnådde en ATH-pris på 13.76 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YODE?
YODE så en ATL-pris på 0.00083665 USD.
Hva er handelsvolumet til YODE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YODE er -- USD.
Vil YODE gå høyere i år?
YODE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YODE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:51:27 (UTC+8)

YodeSwap (YODE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.