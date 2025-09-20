XSwap Protocol (XSP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01451122 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.34% Prisendring (1D) -0.55% Prisendring (7D) +16.86%

XSwap Protocol (XSP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XSP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XSP er $ 0.01451122, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XSP endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, -0.55% over 24 timer og +16.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XSwap Protocol (XSP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.53M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.29M Opplagsforsyning 2.40B Total forsyning 13,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på XSwap Protocol er $ 1.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XSP er 2.40B, med en total tilgang på 13000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.29M.