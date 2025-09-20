Dagens XSwap Protocol livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for XSP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XSP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XSwap Protocol livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for XSP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XSP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00063745
$0.00063745
-0.30%1D
XSwap Protocol (XSP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:27:55 (UTC+8)

XSwap Protocol (XSP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.01451122
$ 0
+0.34%

-0.55%

+16.86%

+16.86%

XSwap Protocol (XSP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XSP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XSP er $ 0.01451122, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XSP endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, -0.55% over 24 timer og +16.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XSwap Protocol (XSP) Markedsinformasjon

$ 1.53M
--
$ 8.29M
2.40B
13,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på XSwap Protocol er $ 1.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XSP er 2.40B, med en total tilgang på 13000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.29M.

XSwap Protocol (XSP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på XSwap Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på XSwap Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på XSwap Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på XSwap Protocol til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.55%
30 dager$ 0+33.30%
60 dager$ 0+70.82%
90 dager$ 0--

Hva er XSwap Protocol (XSP)

XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain.

XSwap Protocol (XSP) Ressurs

Offisiell nettside

XSwap Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XSwap Protocol (XSP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XSwap Protocol (XSP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XSwap Protocol.

Sjekk XSwap Protocolprisprognosen nå!

XSP til lokale valutaer

XSwap Protocol (XSP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XSwap Protocol (XSP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XSP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om XSwap Protocol (XSP)

Hvor mye er XSwap Protocol (XSP) verdt i dag?
Live XSP prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XSP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XSP til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XSwap Protocol?
Markedsverdien for XSP er $ 1.53M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XSP?
Den sirkulerende forsyningen av XSP er 2.40B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXSP ?
XSP oppnådde en ATH-pris på 0.01451122 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XSP?
XSP så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til XSP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XSP er -- USD.
Vil XSP gå høyere i år?
XSP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XSP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:27:55 (UTC+8)

XSwap Protocol (XSP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

