Dagens XPi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for XPI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XPI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XPi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for XPI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XPI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XPI

XPI Prisinformasjon

XPI Offisiell nettside

XPI tokenomics

XPI Prisprognose

XPi Logo

XPi Pris (XPI)

Ikke oppført

1 XPI til USD livepris:

$0.0001594
-3.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
XPi (XPI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:02:52 (UTC+8)

XPi (XPI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.00315594
$ 0
+0.02%

-3.93%

+5.32%

+5.32%

XPi (XPI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XPI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XPI er $ 0.00315594, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XPI endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -3.93% over 24 timer og +5.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XPi (XPI) Markedsinformasjon

$ 151.37K
--
$ 151.37K
949.64M
949,636,283.949852
Nåværende markedsverdi på XPi er $ 151.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XPI er 949.64M, med en total tilgang på 949636283.949852. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 151.37K.

XPi (XPI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på XPi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på XPi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på XPi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på XPi til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.93%
30 dager$ 0+37.64%
60 dager$ 0-33.84%
90 dager$ 0--

Hva er XPi (XPI)

$XPi is an innovative meme token deeply rooted in the Pi Network ecosystem, designed to break the limitations of traditional tokens and build a diversified ecosystem that integrates cutting-edge technology with blockchain applications. Currently deployed on the Solana blockchain, $XPi leverages Solana’s high performance, low transaction fees, and fast confirmation times to provide users with a secure and convenient trading experience. As the Pi Network mainnet begins to support token functionalities in the future, we plan to officially migrate from Solana to the Pi mainnet, thereby fully integrating the vast and active global Pi community and further enhancing token liquidity and ecosystem connectivity. At the same time, $XPi is not limited to being a tool for financial payments and transactions; it is also committed to advancing research in frontier technologies. Our project team will focus on fields such as space exploration, artificial intelligence, Web3, and decentralized science (DeSci), utilizing blockchain-based incentive mechanisms to provide funding support and technical collaboration platforms for research projects. We believe that by combining token economics with the application of cutting-edge technologies, $XPi can create an open, transparent, and collaboratively innovative ecosystem that benefits users worldwide, enabling every participant to profit from the wave of digital economy and research innovation.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

XPi (XPI) Ressurs

Offisiell nettside

XPi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XPi (XPI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XPi (XPI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XPi.

Sjekk XPiprisprognosen nå!

XPI til lokale valutaer

XPi (XPI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XPi (XPI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XPI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om XPi (XPI)

Hvor mye er XPi (XPI) verdt i dag?
Live XPI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XPI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XPI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XPi?
Markedsverdien for XPI er $ 151.37K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XPI?
Den sirkulerende forsyningen av XPI er 949.64M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXPI ?
XPI oppnådde en ATH-pris på 0.00315594 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XPI?
XPI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til XPI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XPI er -- USD.
Vil XPI gå høyere i år?
XPI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XPI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:02:52 (UTC+8)

