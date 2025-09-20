XMON (XMON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 339.83 24 timer lav $ 373.24 24 timer høy All Time High $ 86,227 Laveste pris $ 70.33 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) -2.18% Prisendring (7D) -14.09%

XMON (XMON) sanntidsprisen er $364.06. I løpet av de siste 24 timene har XMON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 339.83 og et toppnivå på $ 373.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XMON er $ 86,227, mens den rekordlave prisen er $ 70.33.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XMON endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -2.18% over 24 timer og -14.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XMON (XMON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 918.90K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.64M Opplagsforsyning 2.52K Total forsyning 10,000.0

Nåværende markedsverdi på XMON er $ 918.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XMON er 2.52K, med en total tilgang på 10000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.64M.