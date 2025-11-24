XMEME pris i dag

Sanntids XMEME (XMEME) pris i dag er $ 0.00000707, med en 7.31% endring de siste 24 timene. Nåværende XMEME til USD konverteringssats er $ 0.00000707 per XMEME.

XMEME rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 695,293, med en sirkulerende forsyning på 100.00B XMEME. I løpet av de siste 24 timene XMEME har den blitt handlet mellom $ 0.00000645(laveste) og $ 0.00000716 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00001789, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000062.

Kortsiktig har XMEME beveget seg -0.87% i løpet av den siste timen og -7.39% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

XMEME (XMEME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 695.29K$ 695.29K $ 695.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 695.29K$ 695.29K $ 695.29K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på XMEME er $ 695.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XMEME er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 695.29K.