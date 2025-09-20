XENOMORPH (XENO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01050784$ 0.01050784 $ 0.01050784 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +11.33% Prisendring (7D) +11.33%

XENOMORPH (XENO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XENO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XENO er $ 0.01050784, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XENO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +11.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XENOMORPH (XENO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.09K$ 20.09K $ 20.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.09K$ 20.09K $ 20.09K Opplagsforsyning 997.10M 997.10M 997.10M Total forsyning 997,103,139.632123 997,103,139.632123 997,103,139.632123

Nåværende markedsverdi på XENOMORPH er $ 20.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XENO er 997.10M, med en total tilgang på 997103139.632123. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.09K.