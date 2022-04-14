Woonkly (WOOP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Woonkly (WOOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Woonkly (WOOP) Informasjon Woonkly Metasocial Network is a Decentralized Social Network where all posts are converted into NFTs directly, where users have full control of their data and where content is not uploaded to a server but to users' computers through IPFS (interplanetary file system). Offisiell nettside: https://woonkly.ai

Woonkly (WOOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Woonkly (WOOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 282.26K $ 282.26K $ 282.26K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 282.26K $ 282.26K $ 282.26K All-time high: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00028214 $ 0.00028214 $ 0.00028214 Lær mer om Woonkly (WOOP) pris

Woonkly (WOOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Woonkly (WOOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOOPs tokenomics, kan du utforske WOOP tokenets livepris!

