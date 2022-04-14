WINK (WINK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WINK (WINK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WINK (WINK) Informasjon WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders. Offisiell nettside: https://wink.finance/ Teknisk dokument: https://docs.wink.finance/ Kjøp WINK nå!

WINK (WINK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WINK (WINK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.88M $ 12.88M $ 12.88M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 379.25M $ 379.25M $ 379.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.19M $ 34.19M $ 34.19M All-time high: $ 0.03662896 $ 0.03662896 $ 0.03662896 All-Time Low: $ 0.01212275 $ 0.01212275 $ 0.01212275 Nåværende pris: $ 0.03419058 $ 0.03419058 $ 0.03419058 Lær mer om WINK (WINK) pris

WINK (WINK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WINK (WINK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WINK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WINK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WINKs tokenomics, kan du utforske WINK tokenets livepris!

WINK prisforutsigelse Vil du vite hvor WINK kan være på vei? Vår WINK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WINK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!