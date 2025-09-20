Wecan (WECAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00264709 $ 0.00264709 $ 0.00264709 24 timer lav $ 0.00274826 $ 0.00274826 $ 0.00274826 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00264709$ 0.00264709 $ 0.00264709 24 timer høy $ 0.00274826$ 0.00274826 $ 0.00274826 All Time High $ 0.01387676$ 0.01387676 $ 0.01387676 Laveste pris $ 0.0005037$ 0.0005037 $ 0.0005037 Prisendring (1H) +0.51% Prisendring (1D) +1.41% Prisendring (7D) -14.93% Prisendring (7D) -14.93%

Wecan (WECAN) sanntidsprisen er $0.00272482. I løpet av de siste 24 timene har WECAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00264709 og et toppnivå på $ 0.00274826, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WECAN er $ 0.01387676, mens den rekordlave prisen er $ 0.0005037.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WECAN endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, +1.41% over 24 timer og -14.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wecan (WECAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.35M$ 16.35M $ 16.35M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.35M$ 16.35M $ 16.35M Opplagsforsyning 6.00B 6.00B 6.00B Total forsyning 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wecan er $ 16.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WECAN er 6.00B, med en total tilgang på 6000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.35M.