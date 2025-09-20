Waves Ducks (EGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.09 $ 2.09 $ 2.09 24 timer lav $ 2.18 $ 2.18 $ 2.18 24 timer høy 24 timer lav $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 24 timer høy $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 All Time High $ 3,737.52$ 3,737.52 $ 3,737.52 Laveste pris $ 1.55$ 1.55 $ 1.55 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -2.02% Prisendring (7D) -9.66% Prisendring (7D) -9.66%

Waves Ducks (EGG) sanntidsprisen er $2.13. I løpet av de siste 24 timene har EGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.09 og et toppnivå på $ 2.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EGG er $ 3,737.52, mens den rekordlave prisen er $ 1.55.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EGG endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -2.02% over 24 timer og -9.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Waves Ducks (EGG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 220.25K$ 220.25K $ 220.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Opplagsforsyning 103.68K 103.68K 103.68K Total forsyning 989,212.0 989,212.0 989,212.0

Nåværende markedsverdi på Waves Ducks er $ 220.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EGG er 103.68K, med en total tilgang på 989212.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.10M.