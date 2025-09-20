Wam (WAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00165663 24 timer lav $ 0.00177506 24 timer høy All Time High $ 0.194038 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -1.76% Prisendring (1D) -6.62% Prisendring (7D) +44.37%

Wam (WAM) sanntidsprisen er $0.00165316. I løpet av de siste 24 timene har WAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00165663 og et toppnivå på $ 0.00177506, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAM er $ 0.194038, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAM endret seg med -1.76% i løpet av den siste timen, -6.62% over 24 timer og +44.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wam (WAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.12M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.65M Opplagsforsyning 679.48M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wam er $ 1.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAM er 679.48M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.65M.