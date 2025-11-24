VitaDAO pris i dag

Sanntids VitaDAO (VITA) pris i dag er $ 0.487318, med en 2.92% endring de siste 24 timene. Nåværende VITA til USD konverteringssats er $ 0.487318 per VITA.

VitaDAO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,616,091, med en sirkulerende forsyning på 25.89M VITA. I løpet av de siste 24 timene VITA har den blitt handlet mellom $ 0.470824(laveste) og $ 0.524417 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 7.05, mens tidenes laveste notering var $ 0.0.

Kortsiktig har VITA beveget seg -0.75% i løpet av den siste timen og -21.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

VitaDAO (VITA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.62M$ 12.62M $ 12.62M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.69M$ 13.69M $ 13.69M Opplagsforsyning 25.89M 25.89M 25.89M Total forsyning 28,096,566.07405386 28,096,566.07405386 28,096,566.07405386

Nåværende markedsverdi på VitaDAO er $ 12.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VITA er 25.89M, med en total tilgang på 28096566.07405386. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.69M.