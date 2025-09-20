Virtua (TVK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02603752 $ 0.02603752 $ 0.02603752 24 timer lav $ 0.0296111 $ 0.0296111 $ 0.0296111 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02603752$ 0.02603752 $ 0.02603752 24 timer høy $ 0.0296111$ 0.0296111 $ 0.0296111 All Time High $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Laveste pris $ 0.01767338$ 0.01767338 $ 0.01767338 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -5.47% Prisendring (7D) -14.15% Prisendring (7D) -14.15%

Virtua (TVK) sanntidsprisen er $0.02706084. I løpet av de siste 24 timene har TVK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02603752 og et toppnivå på $ 0.0296111, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TVK er $ 1.21, mens den rekordlave prisen er $ 0.01767338.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TVK endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -5.47% over 24 timer og -14.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Virtua (TVK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.47M$ 32.47M $ 32.47M Opplagsforsyning 84.93M 84.93M 84.93M Total forsyning 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Virtua er $ 2.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TVK er 84.93M, med en total tilgang på 1200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.47M.