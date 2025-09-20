Dagens Virtua livepris er 0.02706084 USD. Spor prisoppdateringer for TVK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TVK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Virtua livepris er 0.02706084 USD. Spor prisoppdateringer for TVK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TVK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Virtua Logo

Virtua Pris (TVK)

Ikke oppført

1 TVK til USD livepris:

$0.02706084
$0.02706084$0.02706084
-5.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Virtua (TVK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:03:03 (UTC+8)

Virtua (TVK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02603752
$ 0.02603752$ 0.02603752
24 timer lav
$ 0.0296111
$ 0.0296111$ 0.0296111
24 timer høy

$ 0.02603752
$ 0.02603752$ 0.02603752

$ 0.0296111
$ 0.0296111$ 0.0296111

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 0.01767338
$ 0.01767338$ 0.01767338

-0.00%

-5.47%

-14.15%

-14.15%

Virtua (TVK) sanntidsprisen er $0.02706084. I løpet av de siste 24 timene har TVK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02603752 og et toppnivå på $ 0.0296111, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TVK er $ 1.21, mens den rekordlave prisen er $ 0.01767338.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TVK endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -5.47% over 24 timer og -14.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Virtua (TVK) Markedsinformasjon

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

--
----

$ 32.47M
$ 32.47M$ 32.47M

84.93M
84.93M 84.93M

1,200,000,000.0
1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Virtua er $ 2.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TVK er 84.93M, med en total tilgang på 1200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.47M.

Virtua (TVK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Virtua til USD ble $ -0.00156665834485436.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Virtua til USD ble $ -0.0032909526.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Virtua til USD ble $ -0.0092089662.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Virtua til USD ble $ +0.003488260916291568.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00156665834485436-5.47%
30 dager$ -0.0032909526-12.16%
60 dager$ -0.0092089662-34.03%
90 dager$ +0.003488260916291568+14.80%

Hva er Virtua (TVK)

Virtua is a gamified metaverse which provides immersive social, web3 gaming, digital collectible and interactive experiences.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Virtua (TVK) Ressurs

Offisiell nettside

Virtua Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Virtua (TVK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Virtua (TVK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Virtua.

Sjekk Virtuaprisprognosen nå!

TVK til lokale valutaer

Virtua (TVK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Virtua (TVK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TVK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Virtua (TVK)

Hvor mye er Virtua (TVK) verdt i dag?
Live TVK prisen i USD er 0.02706084 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TVK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TVK til USD er $ 0.02706084. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Virtua?
Markedsverdien for TVK er $ 2.30M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TVK?
Den sirkulerende forsyningen av TVK er 84.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTVK ?
TVK oppnådde en ATH-pris på 1.21 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TVK?
TVK så en ATL-pris på 0.01767338 USD.
Hva er handelsvolumet til TVK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TVK er -- USD.
Vil TVK gå høyere i år?
TVK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TVK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:03:03 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.