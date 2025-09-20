Vidaio (SN85) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.64 $ 2.64 $ 2.64 24 timer lav $ 3.14 $ 3.14 $ 3.14 24 timer høy 24 timer lav $ 2.64$ 2.64 $ 2.64 24 timer høy $ 3.14$ 3.14 $ 3.14 All Time High $ 8.31$ 8.31 $ 8.31 Laveste pris $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 Prisendring (1H) -0.57% Prisendring (1D) +6.99% Prisendring (7D) +31.04% Prisendring (7D) +31.04%

Vidaio (SN85) sanntidsprisen er $2.83. I løpet av de siste 24 timene har SN85 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.64 og et toppnivå på $ 3.14, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN85 er $ 8.31, mens den rekordlave prisen er $ 1.47.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN85 endret seg med -0.57% i løpet av den siste timen, +6.99% over 24 timer og +31.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vidaio (SN85) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Opplagsforsyning 1.84M 1.84M 1.84M Total forsyning 1,840,701.152479656 1,840,701.152479656 1,840,701.152479656

Nåværende markedsverdi på Vidaio er $ 5.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN85 er 1.84M, med en total tilgang på 1840701.152479656. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.21M.