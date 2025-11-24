Vibe Coding Meta pris i dag

Sanntids Vibe Coding Meta (VIBECODER) pris i dag er $ 0.00003267, med en 28.00% endring de siste 24 timene. Nåværende VIBECODER til USD konverteringssats er $ 0.00003267 per VIBECODER.

Vibe Coding Meta rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 31,705, med en sirkulerende forsyning på 969.92M VIBECODER. I løpet av de siste 24 timene VIBECODER har den blitt handlet mellom $ 0.00003216(laveste) og $ 0.00004551 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00065667, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003216.

Kortsiktig har VIBECODER beveget seg -1.78% i løpet av den siste timen og -38.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.71K$ 31.71K $ 31.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.71K$ 31.71K $ 31.71K Opplagsforsyning 969.92M 969.92M 969.92M Total forsyning 969,919,174.56096 969,919,174.56096 969,919,174.56096

Nåværende markedsverdi på Vibe Coding Meta er $ 31.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIBECODER er 969.92M, med en total tilgang på 969919174.56096. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.71K.