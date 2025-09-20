VIBE ($VIBE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001235 24 timer lav $ 0.00001272 24 timer høy All Time High $ 0.00023082 Laveste pris $ 0.00000532 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.44% Prisendring (7D) -2.06%

VIBE ($VIBE) sanntidsprisen er $0.00001255. I løpet av de siste 24 timene har $VIBE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001235 og et toppnivå på $ 0.00001272, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $VIBE er $ 0.00023082, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000532.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $VIBE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.44% over 24 timer og -2.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VIBE ($VIBE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.52K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.52K Opplagsforsyning 997.40M Total forsyning 997,403,849.635917

Nåværende markedsverdi på VIBE er $ 12.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $VIBE er 997.40M, med en total tilgang på 997403849.635917. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.52K.