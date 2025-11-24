Vantum pris i dag

Sanntids Vantum (VANTUM) pris i dag er $ 0.00000507, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende VANTUM til USD konverteringssats er $ 0.00000507 per VANTUM.

Vantum rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,020.15, med en sirkulerende forsyning på 990.55M VANTUM. I løpet av de siste 24 timene VANTUM har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00077476, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000466.

Kortsiktig har VANTUM beveget seg -- i løpet av den siste timen og -9.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Vantum (VANTUM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Opplagsforsyning 990.55M 990.55M 990.55M Total forsyning 990,546,419.880939 990,546,419.880939 990,546,419.880939

