Dagens Utgard livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for UTG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UTG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Utgard livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for UTG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UTG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Utgard (UTG) Live prisdiagram
Utgard (UTG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00606778
$ 0.00606778$ 0.00606778

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.68%

-0.68%

Utgard (UTG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UTG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UTG er $ 0.00606778, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UTG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Utgard (UTG) Markedsinformasjon

$ 31.50K
$ 31.50K$ 31.50K

--
----

$ 52.50K
$ 52.50K$ 52.50K

359.97M
359.97M 359.97M

599,967,306.0858123
599,967,306.0858123 599,967,306.0858123

Nåværende markedsverdi på Utgard er $ 31.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UTG er 359.97M, med en total tilgang på 599967306.0858123. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.50K.

Utgard (UTG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Utgard til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Utgard til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Utgard til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Utgard til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-13.94%
60 dager$ 0-27.19%
90 dager$ 0--

Hva er Utgard (UTG)

Utgard is a player-versus-player mobile game on Solana, where you build your own deck of Viking cards and compete against other players. With a mix of strategy, skill, and training, Utgard offers hours of fun and challenging gameplay. Utgard's primary focus is on crypto enthusiasts, particularly Solana power users. Leveraging the growing community surrounding Solana, including users of the Saga phone, Utgard aims to onboard and engage this audience and the overall crypto's gaming community

Utgard (UTG) Ressurs

Offisiell nettside

Utgard Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Utgard (UTG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Utgard (UTG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Utgard.

Sjekk Utgardprisprognosen nå!

UTG til lokale valutaer

Utgard (UTG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Utgard (UTG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UTG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Utgard (UTG)

Hvor mye er Utgard (UTG) verdt i dag?
Live UTG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UTG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UTG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Utgard?
Markedsverdien for UTG er $ 31.50K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UTG?
Den sirkulerende forsyningen av UTG er 359.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUTG ?
UTG oppnådde en ATH-pris på 0.00606778 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UTG?
UTG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til UTG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UTG er -- USD.
Vil UTG gå høyere i år?
UTG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UTG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.