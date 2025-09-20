Utgard (UTG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00606778$ 0.00606778 $ 0.00606778 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.68% Prisendring (7D) -0.68%

Utgard (UTG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UTG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UTG er $ 0.00606778, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UTG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Utgard (UTG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.50K$ 31.50K $ 31.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.50K$ 52.50K $ 52.50K Opplagsforsyning 359.97M 359.97M 359.97M Total forsyning 599,967,306.0858123 599,967,306.0858123 599,967,306.0858123

Nåværende markedsverdi på Utgard er $ 31.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UTG er 359.97M, med en total tilgang på 599967306.0858123. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.50K.