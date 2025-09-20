USDX (USDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3.89$ 3.89 $ 3.89 Laveste pris $ 0.100156$ 0.100156 $ 0.100156 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

USDX (USDX) sanntidsprisen er $0.649199. I løpet av de siste 24 timene har USDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDX er $ 3.89, mens den rekordlave prisen er $ 0.100156.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USDX (USDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 72.43M$ 72.43M $ 72.43M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 72.43M$ 72.43M $ 72.43M Opplagsforsyning 111.57M 111.57M 111.57M Total forsyning 111,568,045.0 111,568,045.0 111,568,045.0

Nåværende markedsverdi på USDX er $ 72.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDX er 111.57M, med en total tilgang på 111568045.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.43M.