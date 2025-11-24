USDu pris i dag

Sanntids USDu (USDU) pris i dag er $ 0.99872, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende USDU til USD konverteringssats er $ 0.99872 per USDU.

USDu rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 25,473,254, med en sirkulerende forsyning på 25.51M USDU. I løpet av de siste 24 timene USDU har den blitt handlet mellom $ 0.998305(laveste) og $ 1.001 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.018, mens tidenes laveste notering var $ 0.987204.

Kortsiktig har USDU beveget seg -0.03% i løpet av den siste timen og +0.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

USDu (USDU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.47M$ 25.47M $ 25.47M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.47M$ 25.47M $ 25.47M Opplagsforsyning 25.51M 25.51M 25.51M Total forsyning 25,505,883.598583 25,505,883.598583 25,505,883.598583

