UPTOS (UPTOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) +0.04% Prisendring (7D) -2.10% Prisendring (7D) -2.10%

UPTOS (UPTOS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UPTOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UPTOS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UPTOS endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og -2.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UPTOS (UPTOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.36K$ 30.36K $ 30.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.36K$ 30.36K $ 30.36K Opplagsforsyning 63.79B 63.79B 63.79B Total forsyning 63,789,144,392.30879 63,789,144,392.30879 63,789,144,392.30879

Nåværende markedsverdi på UPTOS er $ 30.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UPTOS er 63.79B, med en total tilgang på 63789144392.30879. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.36K.