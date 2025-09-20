UpBots Token (MBXN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.10274$ 0.10274 $ 0.10274 Laveste pris $ 0.00001656$ 0.00001656 $ 0.00001656 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.09% Prisendring (7D) +1.09%

UpBots Token (MBXN) sanntidsprisen er $0.00043951. I løpet av de siste 24 timene har MBXN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBXN er $ 0.10274, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001656.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBXN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UpBots Token (MBXN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 219.76K$ 219.76K $ 219.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 219.76K$ 219.76K $ 219.76K Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UpBots Token er $ 219.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBXN er 500.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 219.76K.