Dagens UpBots Token livepris er 0.00043951 USD. Spor prisoppdateringer for MBXN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MBXN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens UpBots Token livepris er 0.00043951 USD. Spor prisoppdateringer for MBXN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MBXN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MBXN

MBXN Prisinformasjon

MBXN Offisiell nettside

MBXN tokenomics

MBXN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

UpBots Token Logo

UpBots Token Pris (MBXN)

Ikke oppført

1 MBXN til USD livepris:

$0.00043951
$0.00043951$0.00043951
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
UpBots Token (MBXN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:41:23 (UTC+8)

UpBots Token (MBXN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.10274
$ 0.10274$ 0.10274

$ 0.00001656
$ 0.00001656$ 0.00001656

--

--

+1.09%

+1.09%

UpBots Token (MBXN) sanntidsprisen er $0.00043951. I løpet av de siste 24 timene har MBXN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBXN er $ 0.10274, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001656.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBXN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UpBots Token (MBXN) Markedsinformasjon

$ 219.76K
$ 219.76K$ 219.76K

--
----

$ 219.76K
$ 219.76K$ 219.76K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UpBots Token er $ 219.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBXN er 500.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 219.76K.

UpBots Token (MBXN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på UpBots Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på UpBots Token til USD ble $ +0.0000144192.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på UpBots Token til USD ble $ -0.0002755180.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på UpBots Token til USD ble $ +0.000395501075189726456.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000144192+3.28%
60 dager$ -0.0002755180-62.68%
90 dager$ +0.000395501075189726456+898.68%

Hva er UpBots Token (MBXN)

UpBots token

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

UpBots Token (MBXN) Ressurs

Offisiell nettside

UpBots Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil UpBots Token (MBXN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine UpBots Token (MBXN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for UpBots Token.

Sjekk UpBots Tokenprisprognosen nå!

MBXN til lokale valutaer

UpBots Token (MBXN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UpBots Token (MBXN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MBXN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om UpBots Token (MBXN)

Hvor mye er UpBots Token (MBXN) verdt i dag?
Live MBXN prisen i USD er 0.00043951 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MBXN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MBXN til USD er $ 0.00043951. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for UpBots Token?
Markedsverdien for MBXN er $ 219.76K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MBXN?
Den sirkulerende forsyningen av MBXN er 500.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMBXN ?
MBXN oppnådde en ATH-pris på 0.10274 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MBXN?
MBXN så en ATL-pris på 0.00001656 USD.
Hva er handelsvolumet til MBXN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MBXN er -- USD.
Vil MBXN gå høyere i år?
MBXN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MBXN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:41:23 (UTC+8)

UpBots Token (MBXN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.