UNO pris i dag

Sanntids UNO (UNO) pris i dag er $ 0.988815, med en 1.23% endring de siste 24 timene. Nåværende UNO til USD konverteringssats er $ 0.988815 per UNO.

UNO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,176.31, med en sirkulerende forsyning på 17.37K UNO. I løpet av de siste 24 timene UNO har den blitt handlet mellom $ 0.970246(laveste) og $ 1.14 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.27, mens tidenes laveste notering var $ 0.748245.

Kortsiktig har UNO beveget seg -0.87% i løpet av den siste timen og -0.79% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

UNO (UNO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.18K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.18K Opplagsforsyning 17.37K Total forsyning 17,427.00345923542

