Uncle Sam (USAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Uncle Sam (USAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Uncle Sam (USAM) Informasjon Uncle Sam Coin ($USAM) isn’t just another coin in your wallet — it’s your VIP pass to a party where Wall Street jams with the American Dream to the beat of memes! Uncle Sam’s done with taxes and dull tokens — he’s here to say: ‘More freedom than your ex ever promised, and zero boredom!’ Liquidity’s locked, no roadmap — just destiny. Swing by https://usamcoin.com, grab some USAM, and let’s light up crypto history!" Offisiell nettside: https://usamcoin.com/ Teknisk dokument: https://usamcoin.com/whitepaper Kjøp USAM nå!

Uncle Sam (USAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Uncle Sam (USAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.37K $ 14.37K $ 14.37K Total forsyning: $ 313.19B $ 313.19B $ 313.19B Sirkulerende forsyning: $ 313.19B $ 313.19B $ 313.19B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.37K $ 14.37K $ 14.37K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Uncle Sam (USAM) pris

Uncle Sam (USAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Uncle Sam (USAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USAMs tokenomics, kan du utforske USAM tokenets livepris!

USAM prisforutsigelse Vil du vite hvor USAM kan være på vei? Vår USAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USAM tokenets prisforutsigelse nå!

