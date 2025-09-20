Uncle Sam (USAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -6.46% Prisendring (7D) -6.46%

Uncle Sam (USAM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har USAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USAM er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USAM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Uncle Sam (USAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.74K$ 17.74K $ 17.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.74K$ 17.74K $ 17.74K Opplagsforsyning 313.19B 313.19B 313.19B Total forsyning 313,185,200,000.0 313,185,200,000.0 313,185,200,000.0

Nåværende markedsverdi på Uncle Sam er $ 17.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USAM er 313.19B, med en total tilgang på 313185200000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.74K.