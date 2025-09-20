Dagens Typen livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for TYPEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TYPEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Typen livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for TYPEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TYPEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Typen Pris (TYPEN)

1 TYPEN til USD livepris:

--
----
0.00%1D
Typen (TYPEN) Live prisdiagram
Typen (TYPEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.37%

+2.37%

Typen (TYPEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TYPEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TYPEN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TYPEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Typen (TYPEN) Markedsinformasjon

$ 11.29K
$ 11.29K$ 11.29K

--
----

$ 11.63K
$ 11.63K$ 11.63K

969.12M
969.12M 969.12M

998,757,301.756122
998,757,301.756122 998,757,301.756122

Nåværende markedsverdi på Typen er $ 11.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TYPEN er 969.12M, med en total tilgang på 998757301.756122. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.63K.

Typen (TYPEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Typen til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Typen til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Typen til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Typen til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+35.52%
60 dager$ 0+40.49%
90 dager$ 0--

Hva er Typen (TYPEN)

Typen is Crynode's first MVP AI Agent designed to interact with both people and other AI agents. It leverages a combination of state-of-the-art AI models and advanced machine learning techniques to think, analyze, and navigate the Solana blockchain. Typen’s architecture is custom-built and advanced, setting it apart from starter frameworks like Eliza (ai16z), as shown by the depth of his responses. He’s built for head-to-head competition with shallow AIs like $goat (Terminal of Truths), aiming to provide real value rather than just entertainment. Typen represents the first pillar of Crynode's long-term vision: a future where high-quality AIs cooperate with humans to create sustainable, long-term wealth.

Folk spør også: Andre spørsmål om Typen (TYPEN)

Hvor mye er Typen (TYPEN) verdt i dag?
Live TYPEN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TYPEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TYPEN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Typen?
Markedsverdien for TYPEN er $ 11.29K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TYPEN?
Den sirkulerende forsyningen av TYPEN er 969.12M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTYPEN ?
TYPEN oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TYPEN?
TYPEN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til TYPEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TYPEN er -- USD.
Vil TYPEN gå høyere i år?
TYPEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TYPEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.