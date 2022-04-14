TSUBA (TSUBA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TSUBA (TSUBA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TSUBA (TSUBA) Informasjon Tsuba is an AI-powered platform that generates smart betting insights for users. By combining advanced algorithms and AI models, Tsuba helps users make better, data-driven decisions with precision and speed. Tsuba continues to grow as an AI-powered companion for bettors, offering a unique blend of smart insights and community-driven rewards. We are committed to enhancing the platform with new features, expanding our ecosystem, and making betting smarter, more rewarding, and accessible for everyone. Offisiell nettside: https://tsuba.ai

TSUBA (TSUBA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TSUBA (TSUBA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.50K $ 42.50K $ 42.50K Total forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Sirkulerende forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.50K $ 42.50K $ 42.50K All-time high: $ 0.00476962 $ 0.00476962 $ 0.00476962 All-Time Low: $ 0.00002789 $ 0.00002789 $ 0.00002789 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om TSUBA (TSUBA) pris

TSUBA (TSUBA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TSUBA (TSUBA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TSUBA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TSUBA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TSUBAs tokenomics, kan du utforske TSUBA tokenets livepris!

TSUBA prisforutsigelse Vil du vite hvor TSUBA kan være på vei? Vår TSUBA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TSUBA tokenets prisforutsigelse nå!

