trustInWeb3 (T3AI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i trustInWeb3 (T3AI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

trustInWeb3 (T3AI) Informasjon t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient. Offisiell nettside: https://www.trustinweb3.xyz/ Teknisk dokument: https://www.trustinweb3.xyz/whitepaper.pdf

trustInWeb3 (T3AI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for trustInWeb3 (T3AI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 104.68K $ 104.68K $ 104.68K Total forsyning: $ 989.62M $ 989.62M $ 989.62M Sirkulerende forsyning: $ 989.62M $ 989.62M $ 989.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 104.68K $ 104.68K $ 104.68K All-time high: $ 0.00346754 $ 0.00346754 $ 0.00346754 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010578 $ 0.00010578 $ 0.00010578 Lær mer om trustInWeb3 (T3AI) pris

trustInWeb3 (T3AI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak trustInWeb3 (T3AI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet T3AI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange T3AI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår T3AIs tokenomics, kan du utforske T3AI tokenets livepris!

T3AI prisforutsigelse Vil du vite hvor T3AI kan være på vei? Vår T3AI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se T3AI tokenets prisforutsigelse nå!

