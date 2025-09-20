trustInWeb3 (T3AI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00346754$ 0.00346754 $ 0.00346754 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -1.29% Prisendring (7D) -31.06% Prisendring (7D) -31.06%

trustInWeb3 (T3AI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har T3AI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til T3AI er $ 0.00346754, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har T3AI endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -1.29% over 24 timer og -31.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

trustInWeb3 (T3AI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 115.16K$ 115.16K $ 115.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 115.16K$ 115.16K $ 115.16K Opplagsforsyning 989.62M 989.62M 989.62M Total forsyning 989,619,679.1640906 989,619,679.1640906 989,619,679.1640906

Nåværende markedsverdi på trustInWeb3 er $ 115.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på T3AI er 989.62M, med en total tilgang på 989619679.1640906. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 115.16K.