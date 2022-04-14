TROLLI CTO (TROLLICTO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TROLLI CTO (TROLLICTO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TROLLI CTO (TROLLICTO) Informasjon $TROLLICTO is a community owned token that was created after 6ix9ine scammed his fans with his original coin. You can invest with confidence knowing that we're fully audited & doxxed/KYC'd so you won't have to worry about falling victim to another rugpull or scam. We are the only official TROLLI token. Don't trust any other links or sites. Now let's run this up as a community & make back what was lost plus more! 0/0 Buy/Sell Tax 8% of the Supply has been Burned - We are fully audited & doxxed/KYC'd. Let's run this up! Offisiell nettside: https://trollicto.xyz/ Kjøp TROLLICTO nå!

TROLLI CTO (TROLLICTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TROLLI CTO (TROLLICTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.37K $ 27.37K $ 27.37K Total forsyning: $ 919.04M $ 919.04M $ 919.04M Sirkulerende forsyning: $ 919.04M $ 919.04M $ 919.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.37K $ 27.37K $ 27.37K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om TROLLI CTO (TROLLICTO) pris

TROLLI CTO (TROLLICTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TROLLI CTO (TROLLICTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TROLLICTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TROLLICTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TROLLICTOs tokenomics, kan du utforske TROLLICTO tokenets livepris!

TROLLICTO prisforutsigelse Vil du vite hvor TROLLICTO kan være på vei? Vår TROLLICTO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TROLLICTO tokenets prisforutsigelse nå!

