TridentDAO (PSI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00532794 $ 0.00532794 $ 0.00532794 24 timer lav $ 0.00588107 $ 0.00588107 $ 0.00588107 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00532794$ 0.00532794 $ 0.00532794 24 timer høy $ 0.00588107$ 0.00588107 $ 0.00588107 All Time High $ 9.27$ 9.27 $ 9.27 Laveste pris $ 0.00180134$ 0.00180134 $ 0.00180134 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -8.22% Prisendring (7D) +5.91% Prisendring (7D) +5.91%

TridentDAO (PSI) sanntidsprisen er $0.00534268. I løpet av de siste 24 timene har PSI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00532794 og et toppnivå på $ 0.00588107, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PSI er $ 9.27, mens den rekordlave prisen er $ 0.00180134.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PSI endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -8.22% over 24 timer og +5.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TridentDAO (PSI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.44K$ 50.44K $ 50.44K Opplagsforsyning 2.10M 2.10M 2.10M Total forsyning 9,440,815.0 9,440,815.0 9,440,815.0

Nåværende markedsverdi på TridentDAO er $ 11.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PSI er 2.10M, med en total tilgang på 9440815.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.44K.